غياب واضح لعلماء الفقه عن مكتب إرشاد الإخوان منذ 1995

يصدم المتتبع لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها والتي ترفع شعارات إسلامية كأساس لمنهجيتها، حيث يفاجأ بأنه ليس بين أي قياداتها من هو متخصص في العلوم الإسلامية والشرعية.

فقد تمتع المرشد المؤسس حسن البنا وحده بزاد علمي ومن تبعه إما ذو خلفية قانونية أو مدرس لياقة بدنية أو طبيب بيطري.

يذكر أن حناجر الإخوان المسلمين صدحت من مشارق الأرض إلى مغاربها بعبارات "الإسلام هو الحل"، ولكن بخلاف ما يظنه البعض ليس بين القيادات العليا للجماعة فقيه أو عالم دين أو خريج معهد إسلامي.

فالرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مرسي، عمل مدرساً ورئيساً لقسم المواد في كلية الهندسة في جامعة الزقازيق. ولم يكن مرسي استثناء في قيادات الإخوان بل يمثل القاعدة التي استمرت منذ التأسيس.

جماعة متخصصة في الشأن الديني

فالانطباع العام عن قيادات الإخوان أنها جماعة متخصصة في الشأن الديني والشرعي، وهو الشعار الذي تبنته الحركة منذ مؤسسها حسن البنا "الإسلام دين ودولة، وسيف وقرآن" علامة رمزية ممهورة بعبارة قرآنية.

يذكر أن الصبغة الدينية طغت على خطابات قادة تنظيمات الإخوان في كل مكان امتدت إليه مترجمة مبدأهم الذي يقوم على "تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، ثم الحكومة الإسلامية، فالدولة فأستاذية العالم وفقاً للأسس الحضارية للإسلام".

وقد حادت الحركة عن الطريق الذي رسمه مؤسسها حسن البنا بأن يضم مكتب الإرشاد الأول بين أعضائه أربعة من شيوخ الأزهر، إلا أنه قد غاب الفقهاء وعلماء الشريعة عن مراكز القيادة في مكاتب الإرشاد اللاحقة، ليس في التنظيم الأم فحسب بل في مختلف الأقطار التي امتد لها فكر الجماعة ونهجها.

البنا وحده يستند إلى زاد من العلوم الشرعية

فمن بين ثمانية مرشدين تداولوا على قيادة الجماعة منذ تأسيسها، كان المرشد الأول المؤسس البنا وحده يستند الى زاد من العلوم الشرعية بعد تخرجه من دار العلوم. فمنذ عام 1995 إلى الآن يندر أن يكون بين أعضاء مكتب الإرشاد فقهاء وعلماء، فيما يحتل مناصبها القيادية أصحاب تخصصات علمية وتقنية لا علاقة لها بالعلوم الشرعية.

بينما قدم المرشد الثاني القاضي حسن الهضيبي من منصة القضاء لقيادة التنظيم بخلفية حقوقية، وهو الخريج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ليخلفه أيضاً الأستاذ عمر التلمساني على رأس التنظيم، وهو أيضاً خريج كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

أما المرشد العام الرابع للجماعة وهو محمد حامد ابو النصر فهو لم يتحصل سوى على شهادة الثانوية العامة ولم يتم تعليمه بسبب تفرغه لإدارة أملاك أسرته، كما أن المرشد الخامس للجماعة مصطفى مشهور والذي تولى قيادة الجماعة هو الآخر لا علاقة له بالعلوم الإسلامية والشرعية فهو خريج كلية العلوم جامعة القاهرة وعمل بالأرصاد الجوية كمتنبئ جوي.

أما مرشد الجماعة السادس مأمون الهضيبي، فقد تولى قيادة الجماعة وهو خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة ونجل المرشد الثاني القاضي حسن الهضيبي.

مدرس للتربية البدنية وطبيب بيطري

تكمن المفاجأة في أن المرشد السابع للجماعة محمد المهدي عاكف، خريج المعهد العالي، كان مدرساً للتربية البدنية.

والمفاجأة الأكبر أن المرشد الثامن والحالي الدكتور محمد بديع هو طبيب بيطري والذي أثار انتخابه جدلاً في صفوف الإخوان إذ يعد الأول الذي يتولى هذا المنصب خلفاً لمرشد ما يزال على قيد الحياة، وقد عمل أستاذاً لعلم الأمراض في كلية الطب البيطري جامعة بني سويف.

ومع ذلك فإن غياب الفقهاء والراسخون في العلم الشرعي عن المسؤوليات القيادية في مواقع القرار والتنفيذ لجماعة الإخوان المسلمين لم يحرمها من حق استخدام الشعارات التي رفعها الشيخ المؤسس، وهي "قرآن يهدي وسيف يحكم".