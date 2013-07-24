الفضائيات المصرية توقف المسلسلات لأجل مليونية "الإرهاب"

أعلنت القنوات الفضائية المصرية الخاصة أنها لن تعرض المسلسلات الرمضانية يوم الجمعة 26 يوليو اعتباراً من موعد صلاة الجمعة وحتى فجر السبت، بالتزامن مع دعوة التظاهر التي أطلقها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لتفويضه في مواجهة الإرهاب.

وتشمل قائمة القنوات المشاركة، الحياة، ودريم، والنهار، وصدى البلد، و(ON TV)، و(CBC)، والقاهرة والناس، والمحور، والتحرير.

وأشارت القنوات في بيان صحافي، إلى أن توقفها عن عرض المسلسلات يأتي "اتساقاً مع إرادة الشعب المصري وتلبية الدعوة للاحتشاد في كل ميادين مصر يوم الجمعة 26 يوليو ضد الإرهاب".

وجاء قرار القنوات الخاصة، بعد دعوة وجهتها "جبهة الإبداع المصرية" بالتنسيق مع النقابات الفنية الثلاث "الممثلين، السينمائيين والموسيقيين" إلى القنوات الفضائية المصرية من أجل التوقف عن عرض المسلسلات والدراما المصرية يومي الخميس والجمعة، من أجل التركيز على نقل نبض الشارع المصري وفعاليات مليونية "ضد الإرهاب".

وجاءت هذه المطالبة عقب دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع إلى الشعب المصري بالتظاهر بعد غد الجمعة بدعوى "منح القوات المسلحة التفويض الكامل في مواجهة الإرهاب وأعمال العنف في الفترة المقبلة".

مالك قنوات "CBC" يتولى نشر الدعوة

وقال المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل، مؤسس "جبهة الإبداع" وعضو التيار الشعبي، "إنه تم توجيه الدعوة عصر الأربعاء إلى كافة القنوات التلفزيونية"، مؤكدا أنهم تلقوا استجابة كبيرة من معظم القنوات التي أعلنت أنها ستتوقف عن عرض الدراما بداية من ظهر الجمعة وحتى فجر السبت.

وأشار العدل في تصريحات لـ"العربية.نت"، إلى أنه أكد للجميع أن الخسائر المادية في هذا اليوم ستكون أهون في مقابل مصلحة الوطن، وأنه على الجميع أن ينزلوا إلى الشارع من أجل منح القوات المسلحة تفويضا في مواجهة الإرهاب.

وأوضح العدل أنه يمتلك مسلسلا تلفزيونيا يعرض في القنوات الفضائية وهو مسلسل "الداعية" الذي يقوم ببطولته هاني سلامة وبسمة وتنتجه "العدل جروب" إلا أن المصلحة الوطنية في هذا التوقيت أهم من الأعمال الدرامية، واختتم العدل تصريحاته بالتأكيد على أن محمد الأمين مالك قنوات "CBC" هو من تولى نشر الدعوة إلى باقي القنوات الفضائية الأخرى من أجل الالتزام بها في اليومين المقبلين.

من جهة أخرى تقيم جبهة الإبداع بالتعاون مع النقابات الفنية الثلاث مسيرة من وزارة الثقافة إلى ميدان التحرير في الخامسة من مساء الجمعة، تحت مسمى "مش بنخاف" من أجل منح القوات المسلحة التفويض، وكذلك الإفطار داخل ميدان التحرير مع باقي المتظاهرين، وتم دعوة كافة الفنانين من أجل المشاركة في المسيرة.