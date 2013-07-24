موسى: تفويض السيسي يجب أن يأتي من مجلس الوزراء

قال عمرو موسى، الذي استقال من رئاسة حزب "المؤتمر" منذ أيام، إنه تابع باهتمام خطاب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمام حفل التخرج المشترك للدفاع الجوي والبحرية اليوم الأربعاء 24 يوليو/تموز.

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أؤيد ما قام به السيسي خلال الخطاب من مكاشفة ومصارحة الشعب بملابسات الأمور خلال الشهور الماضية، وتطورات الأزمة وكيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وتابع: "أرحب بما أكده الفريق أول السيسي من الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات القادمة بأسرع وقت ممكن تحت إشراف دولي سبق وأن طالبت به مراراً".

وأوضح موسى أنه يتفهم ما قاله السيسي كوزير للدفاع عن عدم وجود آلية ديمقراطية في الوقت الحالي للرجوع لقرار الشعب، واستعاضته عن طرح الأخطار التي تهدد أمننا القومي أمام البرلمان بطرحها أمام الشعب مباشرة، وتابع: "أرى أن التفويض الذي طلبه القائد العام للقوات المسلحة في خطابه يجب أن يأتي أيضاً من مجلس الوزراء حبذا لو كان مجتمعاً برئاسة رئيس الدولة".

واختتم موسى قائلاً: "أؤيد قيام القوات المسلحة ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العنف والإرهاب الذي يضرب البلاد، وأؤكد على ضرورة ألا تكون هناك أي إجراءات استثنائية تمسّ حق التظاهر والاعتصام السلميين أو الحريات العامة التي يكفلها الدستور جراء تحرك القوات المسلحة والداخلية، وأتوقع أن يكون التأييد الشعبي لردع الإرهاب في مصر ودور القوات المسلحة والداخلية تأييداً كاسحاً".