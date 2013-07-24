الجيش يشن حملة على أنفاق غزة ويصادر سلعاً قبل تهريبها

شن الجيش المصري، فجر اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكثفة على الأنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

ووفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" عن وكالة "الأناضول" فإن عدداً من مُلاك الأنفاق أكدوا أن الجيش المصري قام بشن هجمات مباغتة على عدد من الأنفاق بمدينة رفح المصرية، ومصادرة سلع معدة للتهريب.

وقام الجيش بإطلاق النار على عدد من المهربين، وعمال الأنفاق، بمنطقة أبو حلاوة شرق بوابة صلاح الدين وسط مدينة رفح، ومنطقة الصرصورية شرق المدينة مقابل حي السلام، خلف ساتر رملي، دون وقوع أي إصابات، بحسب شهود عيان.

وصادر الجيش عدة شاحنات لتهريب بعض السلع عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، بحسب ذات المصدر.

ومنذ أول يوليو/تموز الجاري، شدد الجيش المصري من إجراءاته الأمنية على الحدود مع قطاع غزة، وبدأ حملة لهدم الأنفاق تمكن خلالها من تدمير عشرات الأنفاق المستخدمة في تهريب الوقود ومواد البناء.

ويحتضن الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر مئات الأنفاق التي بدأ الفلسطينيون بحفرها واستخدامها لتهريب احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والوقود ومواد البناء، بعد إحكام الحصار الإسرائيلي عليهم عام 2007.