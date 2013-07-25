إحالة مصري وإسرائيليين للجنايات بتهمة التخابر لإسرائيل

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في إحالة عضوين بجهاز الموساد الإسرائيلي (هاربين) ومصري (محبوساً) إلى محكمة جنايات الإسماعيلية بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، تقديم المتهم المصري للمخابرات السورية وحزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية معلومات عن الأمن القومي المصري.

وبحسب ما نقلت "بوابة الأهرام"، فقد أكدت التحقيقات التي أجراها شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة، وأشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، أن المتهم المصري تقابل بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثاني بنيامين شاؤول ويدعى حركياً منصور.

ودار اتفاق فيما بينهما، بترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية وأدلى المتهم المصري بمعلومات عن ميناء بورسعيد وأسلوب العمل به، ومعلومات أخرى عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد، وحصل المتهم من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال، وأنه تم تكليفه بجمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التي تعبر قناة السويس، ورصد أي حاويات مشكوك بداخلها سلاح.

وتلقى المتهم المصري رسالة من عناصر الجيش العلوي السوري تحتوي على رقم هاتف للتواصل وترتيب أسلوب العمل معهم، وتبين من التحقيقات التي باشرها شادي البرقوقي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن المخابرات العامة المصرية كانت قد رصدت مقابلاته مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد، كما رصدت مراسلاته إلى عنصري الموساد المتهمين الثاني والثالث.

وقد أسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة وتم القبض على المتهم، وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر الموساد، وبمجرد إلقاء القبض عليه اعترف بأنه جاسوس لمصلحة إسرائيل.

وقد أشارت تحريات المخابرات العامة المصرية إلى أن المتهم بعد أن أدلى بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري إلى المخابرات الإسرائيلية تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تأمين نفسه، وتم التنبيه عليه بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها، إلا أنه لم يمتثل لذلك.