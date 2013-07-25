الببلاوي: من يعكر أجواء التظاهر السلمي سيواجه بحزم

أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مسؤولة عن الجميع سواء ممن يتواجدون في التحرير أو في رابعة العدوية، فالجميع مصريون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وأضاف محذراً أن من يعكر صفو التظاهر السلمي سيواجه بحزم.

وأضاف الببلاوي في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة أن حماية المتظاهرين السلميين أيا كانت اتجاهاتهم مسؤولية الحكومة، وأنها إذا أخفقت في احترام وتطبيق القانون فقد فشلت، وأن هذه الحكومة لكل المصريين، وستحمي جميع المظاهرات السلمية.

وأشار إلى أنه سواء بدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي أو بدونها فإن اقتصاد أي دولة لن يزدهر أو يستقر إلا بعودة الأمن والاستقرار.

وقال الببلاوي إن الحماية للبلاد والمواطنين لأغلبية أو أقلية لن تحدث إلا بعد وجود مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بالبلاد مشيراً أنه ليس هناك مصلحة لإقصاء أي تيار.

وعن ما سيتم اتخاذه من إجراءات مع مؤيدي الرئيس المعزول بعد تفويض الشعب للجيش قال إن الدولة مسؤولة عن كل أبنائها فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، ولكن كل في إطار القانون وعدم تعطيل المصالح.