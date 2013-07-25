البيت الأبيض يحث الجيش المصري على ضبط النفس

حث البيت الأبيض، اليوم الخميس 25 يوليو/تموز، الجيش المصري على ممارسة "ضبط النفس إلى أقصى درجة"، وبذل كل ما بوسعه لمنع وقوع اشتباكات بين متظاهرين متنافسين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن واشنطن قلقة من "أي خطاب يشعل التوتر"، بعدما دعا القائد العام للجيش المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، المصريين للخروج إلى الشوارع غداً لإظهار تأييدهم.

وقال إيرنست للصحافيين على طائرة الرئاسة لدى توجه الرئيس باراك أوباما إلى فلوريدا: "الإدارة تحث قوات الأمن على ممارسة ضبط النفس والحذر إلى أقصى درجة".

ويَعُد مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي لمظاهرات منافسة غداً أيضاً.