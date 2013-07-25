التلفزيون المصري يوقف الدراما لتغطية "مسيرات التفويض"

قرر التلفزيون الرسمي المصري، الخميس 25 يوليو/تموز، أن يوقف جميع المسلسلات والبرامج الترفيهية بعد ظهر الجمعة من أجل الاستعداد عبر برامج مباشرة لنقل فعاليات مليونية "لا للإرهاب" التي دعا إليها الفريق أول عبدالفتاح السيسي من أجل منح القوات المسلحة تفويضاً بمواجهة الإرهاب المحتمل في الفترة المقبلة.

وقد أكد شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن التلفزيون الرسمي أصدر بياناً بهذا الشأن، مؤكداً أنهم قرروا إيقاف الأعمال الدرامية بأكملها في هذا التوقيت، من أجل وجود برامج مباشرة لتغطية الأحداث التي ستجري الجمعة، وعرضها على المشاهد.

كما أشار إلى أنهم رفعوا شعار "مصر ضد الإرهاب" عبر كافة القنوات التابعة للتلفزيون المصري، وأنهم دعوا المصريين إلى النزول من أجل دعم قواتهم المسلحة.

وتعهّد أبوعميرة بأن يتم نقل الأحداث كافة بمهنية وأمانة شديدة من خلال البرامج والتغطيات المباشرة، على أن يتم توزيع الكاميرات على الميادين المختلفة التي ستشهد حشداً كبيراً يوم الجمعة، وذلك إضافة إلى تواجد مراسلي التلفزيون المصري.

وتأتي هذه الخطوة من التلفزيون المصري بعد أن قامت قنوات فضائية خاصة بالإعلان مساء الأربعاء عن إيقاف الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية من أجل دعوة المصريين إلى النزول، وحتى لا يكون هناك ما يشغل أحداً عن النزول إلى الميدان، على أن تعود الأعمال للعرض ابتداءً من فجر السبت.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أيدت الدعوة ورحّبت بإيقاف مسلسلها في ذلك اليوم.