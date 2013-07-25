الداخلية: الجماهير ستكون تحت مظلة أمنية خلال المظاهرات

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن جماهير الشعب المصري التي ستخرج غداً الجمعة، تلبيةً لنداء القائد العام للقوات المسلحة ستكون تحت مظلة أمنية كاملة وإجراءات تأمين لصيقة من قبل أجهزة الشرطة والقوات المسلحة، داعياً جماهير الشعب إلى الخروج في تظاهرات تترجم معاني السلمية والتحضر.

وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الخميس 25 يوليو/تموز مع قيادات الوزارة المعنية، لوضع الترتيبات النهائية لخطة تأمين التظاهرات، على تكامل منظومة وإجراءات التأمين مع القوات المسلحة، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وأكد اللواء محمد إبراهيم على تأمين كافة الطرق والمحاور المؤدية إلى مناطق الاحتشاد من خلال إجراء مسح وفحص بالكلاب المدربة وسيارات الكشف عن المتفجرات وبمشاركة الشرطة الجوية.

وأوضح أن الجميع من رجال الشرطة لديهم العزيمة على تحمل مسئولياتهم في حماية وتحقيق أمن المواطن وتأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات العامة والخاصة بكافة المحافظات، وذلك من خلال دقة تنفيذ الخطط الأمنية، وتفعيل كافة عناصرها والتعامل الفوري مع أية أحداث تخل بأمن وسكينة المجتمع.



