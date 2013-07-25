القوى الثورية تعلن خريطة مسيرات جمعة "لا للإرهاب"

أعلنت القوى الثورية في مؤتمر صحافي خاص بُعيد دعوة الجيش لتفويضه بمكافحة الإرهاب، ما يسمى "خريطة مسيرات" يوم غد الجمعة، حيث سيكون التجمع بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية بعد صلاة الجمعة.

وستتوالى المسيرات من مختلف الأماكن في مصر من الدرب الأحمر والزمالك والمهندسين، وعين شمس ومصر الجديدة ومدينة ناصر والمطرية، على أن تكون ساعة التجمع الساعة الـ5 عصراً.

أما فيما يخصّ المحافظات الباقية فقد أعلنت القوى أسماء الميادين الرئيسية للتجمع، حيث في أسيوط والمنيا وبني سويف ودمنهور وشبين الكوم والزقازيق وطنطا وبنها: أمام مبنى المحافظة، وفي الإسكندرية في ميدان سيدى جابر، وفي المحلة: ميدان الشون، وفي السويس: ميدان الأربعين وميدان الممر، وفي بورسعيد: ميدان الشهداء، وفي كفر الشيخ: دوران كفر الشيخ، وفي دمياط: ميدان الساعة، وفي الفيوم: ميدان السواقي، وفي سوهاج: ميدان الثقافة، وفي قنا: ميدان المحطة، وفي الأقصر: ميدان أبوالحجاج، وفي أسوان: ميدان المحطة.