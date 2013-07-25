النور: مواجهة الجرائم لا تحتاج تفويضاً ولن نشارك الجمعة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، "إن دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي اليوم، كان الهدف منها إثبات أن الشعب هو مصدر الشرعية الرئيسي، وأنه يدعم المرحلة الانتقالية المتفق عليها، ويريد أن يثبت للداخل والخارج أن الشعب يدعم المرحلة الحالية".

وأضاف سعيد، في حواره مع برنامج "الحدث المصري"، مساء الأربعاء، إنه يجب التفريق بين التظاهر السلمي، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل الأحياء وقطع الكباري وغيرها من أشكال الاعتداء على مصالح المواطنين".

وتابع "إن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه بشكل تام في أي دولة من دول العالم، لأن الإرهابيين لن يتظاهروا في الشوراع، ونحن واجهنا الإرهاب فى التسعينات من القرن الماضي"، مضيفاً، "إن الفريق السيسي لا يريد إراقة أي دماء مصرية، ولكن القضاء على من يهددون أمن الوطن".

المصالحة وليس الحشود الجماهيرية

ومن جانبه، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، "إن الحزب لن يشارك أي فعاليات يوم الجمعة القادمة، وكنا نود أن تكون الجهود موجهة نحو تخفيف الاحتقان الموجود في الشارع في الوقت الحالي".

وأضاف بكار، في مداخلة هاتفية مع "الحدث المصري"، "إن الحزب يتحفظ على كلمة الفريق السيسي اليوم، ونرفض فكرة الحشد والحشد المضاد، وكنا نريد أن نسير في طريق المصالحة وليس في طريق الحشود الجماهيرية".

وأشار إلى أن مواجهة الجرائم لا تحتاج تفويضا من أحد، وهذا هو دور القوات المسلحة والشرطة، ويجب مواجهة المخربين عن طريق القانون.