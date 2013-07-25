جبهة الإنقاذ المعارضة تدعو المصريين للاحتشاد الجمعة

دعت جبهة الإنقاذ المعارضة، المصريين للاحتشاد، الجمعة، في مليونية "لا للإرهاب"، التي دعا إليها وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وذلك في مؤتمر عقدته في القاهرة الخميس، 25 يوليو/تموز.

وذكر بيان الجبهة أنه "سيخرج الملايين من أبناء الشعب المصري غدا الجمعة ليؤكدوا رفضهم القاطع لسفك دماء المصريين وإرهابهم من قبل أنصار تيار سياسي رفض بشكل متكرر دعاوى المصالحة الوطنية، والمضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية والمؤسسات الدينية التي تحظى بالاحترام والتقدير، والتي تنص على العودة لصناديق الانتخاب مجددا لكي يقول الشعب المصري كلمته ويختار نظام الحكم الذي يرتضيه".

وتابع البيان: "لقد تمادى أنصار جماعة الإخوان في شق الصف الوطني، وبلغ بهم الحد تجاوز خطوط حمراء كالدعوة لإحداث انشقاقات وانقسامات في جيشنا الوطني، بل والتحذير من تكرار سيناريو سوريا الأليم في مصر، ويؤكد هذا التوجه، وكذلك السكوت المشين على عمليات القتل اليومي في سيناء الغالية ومختلف المدن المصرية، واعتبار هذه العمليات الإرهابية تعبيرا مشروعا عن الاحتجاج على عزل الرئيس السابق، يؤكد كل ذلك مدى استهتار جماعة الإخوان بأرواح ودماء الشعب المصري التي تسيل بشكل يومي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، بل وبمستقبل الوطن نفسه".

ودعت الجبهة "جماهير الشعب المصري إلى الخروج يوم الجمعة بأعداد تفوق تلك التي شاركت في 30 يونيو في الموجة الجديدة لاستعادة ثورة 25 يناير والسعي لتحقيق أهدافها، وذلك لتأكيد رفضنا وإدانتنا للإرهاب الذي يتعرض له الوطن".

وأكدت الجبهة على "ضرورة تحمل السلطات الأمنية، من شرطة وقوات مسلحة، لمسئوليتها في حماية أرواح كل المواطنين المصريين، وأنها لا تحتاج لتفويض في هذا الصدد".

وقالت الجبهة إن "حماية أمن الوطن في مواجهة من يسعون لإرهاب الشعب المصري وتهديد مستقبله هو واجب وطني لكل مؤسساتنا الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة التي نثمن كثيرا دورها في الانحياز لإرادة غالبية المصريين".

تنسيقية 30 يونيو: التظاهرات عصر الجمعة

إلى ذلك، أعلن عضو تنسيقية 30 يونيو، عبد الله منصور، عن بدء مسيرات مليونية "لا للإرهاب" الجمعة، في تمام الساعة الرابعة عصرا الجمعة في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، وسيقام إفطار جماعي يشارك فيه كل المتظاهرين.

وأضاف منصور أن التنسيقية ستمكث بالتحرير ومحيط قصر الاتحادية (الرئاسي) بالقاهرة حتى الساعات الأولى من فجر السبت، متوقعا مشاركة الملايين من المصريين خلال المليونية، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع"، الخميس 25 يوليو/تموز.

وإلى ذلك، دعت حركة "تمرد" بمحافظة الإسكندرية، جموع المواطنين إلى مشاركتهم في مليونية "حماية الثورة" لرفض الإرهاب، الجمعة.

وقالت "تمرد"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن يرهب الإرهاب مصر أو ثورتها أيا كانت الظروف أو الصعاب، وستظل مصر فوق الجميع".

وترفع "الحركة" عدة مطالب خلال التظاهرات المرتقبة، أهمها القبض على كل من تسبب في إرهاب المواطنين، والتأكيد على مطالب الثورة ومكتسباتها, بالإضافة إلى حل الأحزاب والجماعات الدينية.