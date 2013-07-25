شفيق للإخوان: مصر ستعود إلى شعبها و"إمارتكم انتهت"

وجه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق عبر موقع "يوتيوب" دعوة إلى الشارع المصري طالب فيها تأييد وإعطاء التفويض الكامل للفريق عبدالفتاح السيسي، حيث قال إنه حان لمصر أن لا تقبل إلا خيارات أبنائها.

وأضاف "لقد توهم الخونة المارقون بأن أوان إمارتهم قد حان، وأن خيانتهم لمصر أصبحت من الواجب القضاء عليها والتصدي لها".

ودعا الفريق جماعة الإخوان بأن يعيدوا حساباتهم وأنه لم يتبق أمامهم إلا ساعات قليلة وأن مصر ستعود لشعبها الذي استحقها وقدم التضحيات من أجلها.

ويرى شفيق أن الشعب المصري سيلبي دعوة الفريق السيسي إيمانا بقدرة المؤسسة العسكرية على إعادة الاستقرار إلى مصر، حيث قال: فلتكن استعادتنا لوطننا مصر بأيدينا جميعا جيشاً وشعباً. وختم خطابه واصفاً مصر بأنها كنانة الله في أرضه ومن أراد بها سوءا كسّره الله.