علماء بالأزهر يتظاهرون احتجاجاً على قتل المتظاهرين

أعلن دعاة وعلماء بالأزهر الشريف عن تنظيم وقفة صباح اليوم الخميس أمام مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية احتجاجاً على صمت شيخ الأزهر والمفتي على قتل المتظاهرين السلميين، ومطالبتهما باتخاذ موقف من الانقلاب على الشرعية، وكذلك معرفة موقفهما من دعوة السيسي لما أسموه "حربا أهلية".

ودعا الشيخ جمال عبد الستار نقيب الدعاة، "جميع الدعاة وعلماء الإسلام للاحتشاد اليوم أمام مشيخة الأزهر، وذلك لاتخاذ موقف من الأحداث الجارية والانقلاب على الشرعية".

وقال في كلمة أمس الأربعاء من أمام منصة رابعة العدوية، حيث يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي، "إن موقف علماء الدين سيحدد الشيوخ أصحاب "العمائم الأصلية وأصحاب العمائم الصينية"، في انتقاد ضمني لبعض رجال الدين الذين لم يدافعوا عن الشرعية كما ينبغي.