"تمرّد" تنشر خريطة مسيرات التفويض تحت شعار "لا للإرهاب"

نشرت حملة "تمرّد"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خريطة مسيرات غد الجمعة المتوجهة بعد صلاة الجمعة إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية تحت شعار "لا للإرهاب".

وجاءت الخريطة بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، بداية من الدرب الأحمر: أمام مسجد قيون، وقت التجمع الساعة 5 وخط السير باب الخلق – حسن الأكبر– طلعت حرب – التحرير"، والزمالك من أمام وزارة الثقافة، والتجمع الساعة 5 وخط السير الأوبرا – كوبرى قصر النيل– التحرير.

والمهندسين: ميدان مصطفى محمود، والتجمع الساعة 4 وخط السير شارع جامعة الدول العربية – شارع الدقي – شارع التحرير – كوبري قصر النيل – التحرير، وعين شمس: ميدان ألف مسكن، والتجمع الساعة 3 وخط السير شارع جسر السويس– إشارة روكسي – الاتحادية، مصر الجديدة: ميدان الحجاز، والتجمع الساعة 3 وخط السير الحجاز – سفير – صلاح الدين – روكسي – الاتحادية.

ومدينة نصر: أمام سيتي ستارز، والتجمع الساعة 03:30 والتحرك 04:30 وخط السير سيتي ستارز– شارع الثورة – شارع الميرغني – الاتحادية، والمطرية: ميدان المطرية، والتجمع الساعة 5 وخط السير المطرية – الحلمية – تجنيد – جسر السويس – إشارة روكسي– الميرغني – الاتحادية.

كما أعلنت الحملة عن خريطة التحرّكات في المحافظات وستكون كالآتي: بنها: أمام مبنى المحافظة، الإسكندرية: ميدان سيدي جابر، طنطا: أمام مبنى المحافظة، المحلة: ميدان الشون، السويس: ميدان الأربعين، بورسعيد: ميدان الشهداء، السويس: ميدان الممر، الزقازيق: أمام مبنى المحافظة، كفر الشيخ: دوران كفر الشيخ.