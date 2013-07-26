اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في دمياط

أكد الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرة بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن 10 أشخاص أصيبوا في اشتباكات وقعت صباح الجمعة 26 يوليو/تموز، بين الأهالي ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة دمياط.

وأكد الخطيب أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى دمياط العام، حيث تم خروج أربعة منهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

في سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بالمنوفية في ضبط 21 من العناصر مثيري الشغب المشاركين في الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي الرئيس السابق وأهالي مدينة شبين الكوم، والتي أدت إلى حدوث تلفيات بإحدى سيارات الشرطة التابعة للمديرية، وإصابة كل من العميد ياسر أحمد فهمي الخولي، قائد قطاع جمال فايق للأمن المركزي بقويسنا، وأمين الشرطة أشرف موسى عبدالحميد، من قوة مديرية أمن المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم، وذلك نتيجة تراشق الحجارة، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.