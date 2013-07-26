الجيش المصري يضبط مخزناً به 25 ألف طلقة خرطوش في "سيوة"

صرح اللواء محمد المصري، قائد المنطقة الغربية العسكرية، بأن قوات الجيش ضبطت مخزناً مملوءاً بالذخيرة في إحدى المناطق المغمورة بواحة سيوة، وبتفتيشه تم ضبط 25 ألف طلقة خرطوش داخله.

وأكد قائد المنطقة الغربية العسكرية أن قوات الجيش تقوم بتأمين حدود مصر مع ليبيا، وتمشيط الطرق الداخلية والخارجية والمناطق الصحراوية، لإحباط جميع عمليات التهريب للأسلحة والذخيرة والمخدرات، وضبط الخارجين عن القانون والعناصر الجهادية، حفاظاً على الأمن القومي المصري.

ولم تكن هذه الضبطيات هي الوحيدة، حيث تمكنت قوات الأمن المركزي بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة في كمين بمنطقة سور العلمين، واعترف بأنه قادم من مطروح في طريقه لتسليم الأسلحة لمتظاهري الإخوان في القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في المنوفية من ضبط 21 من مثيري الشغب المشاركين في الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي الرئيس السابق وأهالي مدينة شبين الكوم، وبحوزتهم فرد خرطوش، و11 شماريخ، و3 خوذة، و4 صديريات.