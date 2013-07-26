العوا يقترح إسناد مهام الرئيس لرئيس وزراء توافقي

قال المفكر السياسي والإسلامي، والمرشح الرئاسي السابق، الدكتور محمد سليم العوا، إنه لا بد من إيجاد مخرج سياسي لحل الأزمة الحالية في مصر بعيداً عن الاعتقالات والقهر، مضيفاً "إن الحل العسكري أو القمعي لن يكون أبداً حلاً للأزمة الحالية"، وأعرب عن أمله أن "يكون الغد يوم مصالحة ووحدة ولحمة وطنية".

وفي كلمة مسجلة وجهها اليوم للشعب المصري بمناسبة دعوة وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري للنزول والتظاهر لتفويضه لمواجهة الإرهاب، اقترح العوا، إسناد مهام رئيس الجمهورية لرئيس وزراء توافقي على أن تجرى انتخابات الرئاسة خلال 90 يوماً.

ودعا الأطراف جميعاً أن تقدم تنازلات للوصول لحل الأزمة الحالية، وقال مشهد البلطجة والحشود لن يصلح، وما يصلح البلاد هو مخرج سياسي يتنازل الجميع فيه عن بعض ما في يده.

ودعا قادة القوات المسلحة لمراجعة وسحب دعوة السيسي حفاظاً على دماء المصريين، وطالب السيسي بأن "لا يتخد من الأعداد التي ستنزل غداً تأييداً للجيش ذريعة لإطلاق رصاصة على أي مصري، فإن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً".

وقال الدكتور العوا "أطالب السيسي بالإفراج عن الرئيس ‏مرسي‬ فوراً، وإعادة الحق للقنوات في البث، والإفراج عن الإعلاميين، فهذا لا يليق من رجل يخاف رب العالمين".

وأشار إلى أنه "صمت كثيراً على أساس أن ما بالشارع فتنة جنبت نفسي الكلام فيها، ولكن عزل الرئيس من قبل وزير الدفاع، ثم كلمة السيسي وطلبه بتفويضه لمكافحة الإرهاب دعتني لأن أقول كلمتي هذه، حيث لاحظت في إعلان الجيش يوم 3 يوليو أنه لم يذكر الدكتور مرسي بخير ولا شر ولا بأنه عزل، وهو حتى الآن في مكان أرجو أن يكون أميناً، ولكن من حق الشعب الذي أعطاه صوته أن يعرف مكانه ويزوره هو ومن معه من أعضاء مكتبه".

وأشار إلى أن طلب الفريق السيسي تفويض الشعب "لنفسه"، "ليس له محل من القانون، لأن مكافحة الإرهاب واجب الجيش، ولا يكون لقائد الجيش لنفسه". وقال "الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، الرجوع إلى الحق فضيلة".