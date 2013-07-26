باريس تبدي "بالغ قلقها" عشية تظاهرات مصر

أعربت فرنسا عن "بالغ قلقها" عشية تظاهرات متوقعة في مصر، الجمعة، داعية إلى احترام حق التظاهر السلمي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، "في الفترة الدقيقة التي تجتازها البلاد، من المهم ألا يحصل شيء من شأنه تأجيج التوتر أو إثارة أعمال عنف".

وأضاف "من المهم أن يحصل الانتقال السياسي في جو من احترام حقوق الإنسان ودولة القانون والتعددية من خلال السماح بمشاركة كل القوى والحساسيات السياسية".

وحاول أنصار الجيش المصري ومعسكر مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، الخميس، تخفيف حدة التوتر عشية التظاهرات. ودعا القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، جميع المصريين "الشرفاء الأمناء" إلى النزول إلى الشارع، الجمعة، لإعطائه "تفويضاً وأمراً لمواجهة العنف والإرهاب".

وصعّد الإخوان المسلمون لهجتهم، الخميس، ضد السيسي، فيما أكد الجيش المصري أن دعوة السيسي "ليست تهديداً لأطراف سياسية بعينها".