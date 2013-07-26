شيخ الأزهر يدعو المصريين للحفاظ على سلمية التظاهرات

طالب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، المصريين بالحرص على السلمية في التعبير عن الرأي خلال مظاهراتهم، مؤكداً أن الأزهر يثق أن دعوة القوات المسلحة للنزول غداً هي "من أجل الوحدة ونبذ العنف والكراهية".

ودعا الطيب في كلمة مسجلة بثها التلفزيون المصري، إلى جمع الصف وتوحيد الكلمة وإصلاح ذات البين، وقال: "تنبهوا لما يحاك لكم ولوطنكم، وهبوا لإنقاذ مصر مما يتربص بها، وتحملوا مسؤوليتكم أمام التاريخ".

وقال إن الأزهر يثق أن دعوة القوات المسلحة تهدف للقضاء على جميع أشكال العنف والإرهاب التي تكاد تحرق كل مكتسبات ثورة يناير التي لا تزال تبهر العالم بسلميتها".

الشافعي يحذر من الاحتشاد المتبادل

وتأتي دعوة الطيب عقب دعوة وجهها الدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، ناشد فيها المصريين بعدم تلبية الدعوة للاحتشاد غداً، مطالباً "جموع المصريين من جميع الأطياف بعدم النزول للشوارع غداً، خوفاً من الاحتشاد المتبادل بين الطرفين والدخول في حرب بين المواطنين".

وحذر الشافعي من اندساس أطراف وسط الجماهير تعمل من أجل التخطيط للعنف وتحترف القتل والتدمير، وذلك مثلما حدث في محافظة بورسعيد من قبل وفي أحداث محمد محمود وغيرها.

وقال الشافعي في بيانه "إن الدعوة لهذا الاحتشاد خطر على البلاد، وكل قطرة دم ستسيل ستعلق في رقابنا يوم القيامة، لأننا صمتنا وسكتنا عن النصيحة، وما كان الدين إلا النصيحة"، مستدلاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" الدين النصيحة".

وطالب مستشار شيخ الأزهر بحقن دماء المصريين، مؤكداً أن "الحل للخروج من هذه الأزمة هو التفاهم السياسي بين جميع الأطراف".