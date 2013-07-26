اشتباكات دامية في الإسكندرية تخلف 7 قتلى ومئة جريح

لقي 7 أشخاص مصرعهم، منهم 4 بطلق ناري وواحد بطعن في الصدر، وجرح أكثر من مئة، في اشتباكات دامية، الجمعة، بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الإسكندرية.

وطالبت قوات من الجيش والأمن المركزي، المتظاهرين المتواجدين بميدان القائد إبراهيم في محطة الرمل (وسط المدينة) بإخلاء الميدان، مهددة بالتعامل الفوري معهم.

يُذكر أن عدداً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قاموا باحتجاز نشطاء سياسيين داخل مسجد القائد إبراهيم، بعد اشتباكات وعمليات كر وفر بين الجانبين، ما أدى إلى تجمع عدد من القوى الثورية والأهالي أمام المسجد لإخراجهم.

واحتشدت جموع من المواطنين في عدد من مناطق الإسكندرية، تلبية لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لمواجهة الإرهاب المحتمل.

واتخذت القوات المسلحة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تدابير أمنية لتأمين محيط مظاهرات الجمعة بمنطقة سيدي جابر، حيث انتشرت المجنزرات والمصفحات وأفراد القوات المسلحة والأسلاك الشائكة والحواجز المرورية لتطويق وتأمين مدخل المنطقة من أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، فيما انتشرت مصفحات ومجنزرات أخرى وأفراد ومركبات شرطة بمداخل المناطق المؤدية إلى المنطقة على جنبات الطريق.

وشهدت منطقة سيدي جابر اشتباكات عنيفة في مستهل الشهر الجاري بين أنصار مرسي ومعارضيه، وراح ضحيتها 32 قتيلاً ومئات المصابين.