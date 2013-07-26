وقفة بالـ"طراطير" أمام قصر القبة الرئاسي في مصر

احتشد المئات من أعضاء "حركة أحرار"، التي تعتبر نفسها تياراً ثالثاً رافضاً للعسكر والإخوان، أمام قصر القبة الرئاسي، واتهموا الرئيس المؤقت بأنه عديم الشخصية، وقد ارتدوا طراطير رمزية ورددوا هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، والرئيس المؤقت عدلي منصور، وقد رفعوا لافتات مكتوباً عليها "من مرسي للطرطور يا قلبي لا تحزن، ويسقط من خان عسكر.. فلول.. إخوان"، وقد شددت قوات الأمن من تواجدها في محيط القصر الرئاسي.

وانضم إليهم أمام قصر القبة بعض شباب حزب "مصر القوية" وشباب "التيار المصري"، وفقاً لما نقلته صحيفة "البديل".

وقال عبدالرحمن فارس، القيادي بحزب "التيار المصري"، "إن الحزب يرفض دعوات الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، إلى التظاهر، معتبرا أنها دعوة للعنف.

وأكد فارس، أن الحزب ينظم وقفة احتجاجية غداً الجمعة في ميدان سفنكس بالمهندسين اعترضاً على تلك الدعوات.

وتظاهر شباب "حركة أحرار" في الساعات الأولى من صباح الجمعة 26 يوليو/تموز في شوارع حدائق القبة، منددين بما أسموه بالمظاهرات المؤيدة للانقلاب العسكري، وكذلك المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.

وشددوا على أنهم ضد التظاهر في ميدان محدد، ولكن "الشارع هو مكانهم" لعرض آرائهم على الشعب .

وأكدوا على أنهم نزلوا للتظاهر لحماية مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير من الانقلاب العسكري في 30 يونيو/حزيران، وحماية أصوات المصريين التي أدلو في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.