ضبط ترسانة أسلحة قادمة من مطروح لمتظاهري الإخوان

تمكنت قوات الأمن المركزي بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة في كمين بمنطقة سور العلمين، واعترف أنه قادم من مطروح في طريقه لتسليم الأسلحة لمتظاهري الإخوان في القاهرة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، فقد تلقى مدير الإدارة العامة للمرور إخطارا من القوات الأمنية، مفاده أنها ارتابت في سيارة نقل جامبو بيضاء اللون وبسؤال قائدها "حسام. ح" البالغ من العمر 24 سنة، وهو عاطل مقيم بالمنيا، ظهرت عليه علامات الشك وبتفتيش السيارة عثر داخلها على 21 بندقية آلية و6 بنادق "أف أن" ورشاش بورسعيدي و3 بنادق خرطوش عيار 12 و 120 طلقة "أف أن" و16 خزينة بندقية آلية وخزينة "أف أن" و20 طربة حشيش.

وبسؤال المتهم أكد أنه تلقى الأسلحة من أحد الأشخاص بمطروح، وأنه كان في طريقه لتقديمها لمتظاهري الإخوان بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.