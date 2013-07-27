الإخوان المسلمون يواصلون التظاهرات السبت والأحد

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين استمرارهم في التظاهر السبت والأحد، معتبرين أن الشارع المصري انحاز إلى صفهم.

وجاء في بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي أسسه الإخوان عقب عزل الرئيس محمد مرسي، أنهم واثقون من أن اليومين القادمين سيكونان حاسمين في تاريخ مصر.

وأكد وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، أن حشود المصريين في مليونية "تفويض الجيش" أصابت الجماعة بالجنون.

وتطالب الجماعة بإطلاق سراح مرسي وعودته إلى الحكم، وتتهم الجيش بتدبير انقلاب عسكري.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في جمعة "تفويض الجيش" التي دعا إليها السيسي.

وذكرت تقارير أنه اليوم الأكثر دموية منذ عزل مرسي في 3 يوليو/تموز.