الجيش المصري للشعب: تعظيم سلام.. وشكراً

بعد أن امتلأت ساحات الميادين المصرية عن بكرة أبيها بملايين الأشخاص المؤيدين للجيش المصري، وجّه المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد علي، فجر السبت، عبر صفحة القوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة شكر وتقدير للشعب المصري من القوات المسلحة.

وكانت التحية بعنوان "الشعب المصري العظيم.. تعظيم سلام وشكراً"، وذلك عقب انتهاء فعاليات مليونية مواجهة الإرهاب.

يُشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق عبدالفتاح السيسي، حثّ جموع المصريين للتظاهر أمس الجمعة، بهدف منحه التفويض لمحاربة الإرهاب، وسرعان ما لاقت دعوته ترحيباً عريضاً لدى شريحة كبيرة من المصريين.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أصدر بياناً، الخميس الماضي، أكد فيه وقوفه مع الجيش في التظاهرات التي دعا إليها حفاظاً على وحدة الدولة، كما حث المتظاهرين على التزام السلمية، مشيراً إلى أن رسالته للمصريين أجمعين.