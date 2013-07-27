الجيش المصري يطلق "عاصفة الصحراء" في سيناء

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بمحافظة السويس المصرية (القناة)، السبت، أن تشكيلات من الجيش الثالث الميداني بالتنسيق مع الجيش الثاني بدأت عملية "عاصفة الصحراء" بسيناء لمواجهة الإرهاب والعنف ومحاصرة عناصره ومراكزه في صحراء ومدقات سيناء الجبلية، خاصة في منطقة الشمال والوسط، نقلاً عن صحيفة "الأهرام" المصرية، السبت 27 يوليو/تموز.

وقال المصدر إن الموجة الأولى من العملية ستستمر لمدة 48 ساعة، وإن القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالتنسيق بين الجيشين الثاني والثالث والقوات البحرية والجوية، ووضع رقابة مشددة على محاور الطرق والمعديات وكوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي، الذي يربط سيناء بمحافظات الدلتا والقاهرة.

وأضاف المصدر أن التقديرات الأولية لأجهزة الأمن العامة والعسكرية تشير إلى أن العناصر الإرهابية لا تتعدى 500 شخص، وأنهم يتواجدون في محيط 4 كيلومترات مربعة، ولديهم دروع بشرية وأسلحة ثقيلة.