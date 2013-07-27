تضارب حول أرقام قتلى اشتباك ميدان رابعة العدوية

أعلن الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء اشتباكات أمس الجمعة واليوم إلى 74 حالة حتى الآن، من بينهم 9 بمحافظة الإسكندرية و65 بمحيط ميدان رابعة العدوية.

وقال إن إجمالى عدد المصابين خلال تلك الاشتباكات قد ارتفع إلى 748 مصابا من بينهم 269 بمحيط رابعة العدوية و479 بباقى المحافظات.

وأشار الخطيب إلى أن 338 من المصابين قد خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، فيما يزال 410 بالمستشفيات تحت العلاج والملاحظة.

هذا وكانت قد أشارت صحف مصرية في وقت مبكر في عددها السبت 27 يوليو/تموز، إلى شن مؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، هجوماً عنيفاً على قوات الأمن بالأسلحة الآلية على طريق المطار، وسط تضارب في أعداد الضحايا.

وذكرت الصحف أن الهجوم المذكور أدى إلى فرار قوات الأمن والأهالي للشوارع الجانبية.

وتحدثت وزارة الصحة عن سقوط 38 قتيلا و649 مصابا، فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 66 من الإخوان قتلوا في رد الجيش.

ومن جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن سقوط 120 قتيلا في الاشتباكات المذكورة.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنها لم تستخدم إلا القنابل المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين.