خفض ساعات العمل في إذاعة شمال سيناء المصرية

قرر رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، شكري أبوعميرة، السبت، خفض ساعات العمل بإذاعة شمال سيناء المحلية، وذلك استجابة لمناشدة في هذا الصدد من جانب الإعلاميين العاملين بالإذاعة لوزير الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، في ظل اشتعال الأوضاع في منطقة سيناء.

وجاء القرار الصادر لتأمين العاملين في الإذاعة وحتى لا يضطروا إلى العمل في ظروف تهدد حياتهم وأمنهم.

وكلف رئيسُ الاتحاد رئيسَ قطاع الأمن بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمخاطبة القوات المسلحة ووزارة الداخلية من أجل تأمين موقع الإذاعة المحلية.

وتصاعدت العمليات الإرهابية في سيناء في ظل مهاجمة الإرهابيين لأكثر من مكان حيوي ونقاط أمنية هناك، وسقوط قتلى ومصابين على نحو يومي.

وتفاقمت الهجمات بالتزامن مع عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز.

وصرح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، بأن وتيرة الهجمات في سيناء يمكن أن تتراجع حال إطلاق سراح مرسي، المحتجز منذ عزله في موقع مجهول.

ومن جانبها، تنفي جماعة الإخوان أي صلة لها بأعمال عنف، وتؤكد أن تظاهرتها من أجل عودة مرسي إلى الحكم، سلمية.