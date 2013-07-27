الرئيس المعزول محمد مرسي يرفض مقابلة وفد حقوقي

رفض الرئيس المعزول، محمد مرسي، لقاء وفد حقوقي حصل على إذن للقائه في مقر احتجازه، صباح اليوم السبت، حسب ما أكد ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لـ"العربية.نت".

وفوض مرسي السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بالتحدث نيابة عنه للوفد الذي ضم محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وناصر أمين.

وجاءت الزيارة بعد طلب عدد من منظمات حقوق الإنسان زيارة الرئيس المعزول، للوقوف على حالته الصحية والمعيشية في ضوء ما تردد من قبل أنصاره وأسرته حول احتجازه غير القانوني وتردي حالته الصحية.

فيما أكد ناصر أمين سلامة صحة الرئيس محمد مرسي، وأنه يعامل أحسن معاملة. يذكر أن مكان الرئيس المعزول لم يعلن عنه لدواعٍ أمنية.