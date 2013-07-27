إجراءات رقابية خاصة للقادمين من 4 دول نحو القاهرة

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، تشديد الإجراءات الأمنية على القادمين من أربع دول هي: أفغانستان وباكستان وليبيا واليمن، لمنع دخول أي شخصيات غير مرغوب فيها للبلاد، على حد تعبير اللواء مجدي السمان، مدير جوازات مطار القاهرة، خصوصاً في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اضطرابات وأعمال عنف مسلحة، وبالأخص في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف السمان "إن الإجراءات تتضمن التأكد من شخصية الراكب القادم إلى مصر، وتحديد الهدف من الزيارة قبل منحه التأشيرة"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.

وتشهد مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز اضطرابات ومواجهات بين مؤيدي مرسي والشارع المصري، إضافة إلى تصاعد الهجمات المسلحة في شبه جزيرة سيناء التي تعزى إلى مسلحين إسلاميين متطرفين.