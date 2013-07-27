ناجح إبراهيم: الجيش أفشل خطة الإخوان للسيطرة على الدولة

في أعقاب خروج ملايين المصريين في ميادين مصر المختلفة تلبية لدعوة السيسي لمنحه تفويض لمكافحة الإرهاب، قال ناجح إبراهيم، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، إن دعوة الجيش جاءت لإفشال خطط الإخوان الرامية لمحاصرة مؤسسات الدولة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له على قناة "العربية": "حتى يتفادى الجيش انهيار مؤسسات الدولة والرجوع إلى نقطة الصفر والمربع الأول، لجأت القوات المسلحة إلى حشود غفيرة من المصريين لحمايتها".

وأوضح أنه كان يتمنى أن يتنازل الرئيس المعزول مرسي عن سدة الحكم، لكي يجنب البلاد التطورات الحاصلة.

وفي السياق أيضاً، حث القيادي السلفي ياسر برهامي في وقت سابق قيادات الإخوان إلى تقديم استقالتهم من مكتب الإرشاد.

يُشار إلى أن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي دعا خلال احتفال تخريج إحدى دفعات الكليات العسكرية ملايين المصريين للخروج إلى شوارع مصر لمنحه تفويضاً لمحاربة الإرهاب، وقد لاقت الدعوى صدى إيجابياً لدى القوى السياسية المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين.