مقتل 29 في اشتباكات الجمعة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن وفاة 29 شخصا، وإصابة 649 فى اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بطريق النصر فجر اليوم بعد محاولاتهم غلق كوبري ٦ أكتوبر.

قالت مصادر طبية وأمنية إن 17 شخصاً قتلوا وأصيب مئات آخرون في الاشتباكات التي اندلعت بمصر يوم الجمعة واستمرت للساعات الأولى من صباح يوم السبت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، وتدخلت في بعضها قوات الأمن.

وقال مصدر طبي في مستشفى ميداني بميدان رابعة العدوية بالقاهرة، حيث يعتصم آلاف من مؤيدي مرسي منذ نحو شهر إن عشرة من المؤيدين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن بدأت في وقت متأخر من الليل.

ومضى قائلا لرويترز إن مئات من مؤيدي مرسي أصيبوا في الاشتباكات التي استخدمت فيها طلقات الرصاص والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب المصادر الطبية.

وبحسب مصادر أمنية وطبية فقد قتل سبعة أشخاص وأصيب 163 آخرون في اشتباكات في مدينة الإسكندرية الساحلية، بدأت ليل الجمعة الماضية واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وفي هذا السياق، صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية قامت بالتصدي ليل السبت لمحاولة مجموعة من المتظاهرين قادمين من منطقة رابعة العدوية - منطقة تجمع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي - اعتلاء كوبري 6 أكتوبر من مطلع طريق النصر لإعاقة الحركة المرورية أمام السيارات أعلى الكوبري وقطع الطريق.

وقال المصدر إن القوات تمكّنت من فضّ تلك التجمعات وتسيير الحركة المرورية، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها للتصدي لأية محاولات "تستهدف تعكير صفو الأمن العام وسكينة المواطنين وتعطيل مصالحهم".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فجر السبت 27 يوليو/تموز، أنها ستخلي قريباً مواقع متظاهري جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة بطرق قانونية.