خلافات أميركية بشأن الموقف الواجب اتخاذه حيال مصر

خلافات وجدل يدور في مؤسسات صنع القرار الأميركي بشأن الموقف الواجب اتخاذه حيال ما يجري في مصر من تطورات متسارعة، وحتى اللحظة تتردد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في توصيف ما يجري في مصر.

ويحل هذا الموقف المأزق الذي يواجه البيت الأبيض بخصوص المساعدات إلى مصر التي تبلغ ملياراً ونصف الميار دولار، منها مليار و300 مليون للجيش.

وبموجب القانون الأميركي يتعيّن وقف معظم المساعدات إلى "أي بلد يتم خلع (رئيسه) أو رئيس حكومته المنتخب في انقلاب عسكري أو بمرسوم.. أو يتم الإطاحة به في انقلاب أو بمرسوم يلعب فيه الجيش دوراً حاسماً".

وأحد السبل للخروج من هذا المأزق هي أن يحاول البيت الأبيض استعادة وسيلة التأثير من خلال التفاوض مع الكونغرس لإضافة شروط لصرف المعونات العسكرية والاقتصادية ومحاولة الاستمرار في الضغط على الجيش المصري.

وفسّر قرار واشنطن قبل أيام تعطيل تسليم أربع مقاتلات من طراز إف 16 على أنه استياء من أسلوب الجيش في معالجة الوضع السياسي.

ووقعت واشنطن مع القاهرة عقوداً بمليارات الدولارات بلغت قيمتها عام 2001 ملياراً ونصف المليار دولار، وزادت تدريجياً حتى وصلت عام 2010 إلى مليارين ونصف المليار دولار, قبل أن تعود وتهبط عام 2012 إلى مليار ونصف المليار فقط .

يُشار إلى أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى قطع المعونة خشية استعداء المؤسسة العسكرية المصرية ولا ترغب في زيادة الاضطراب بمصر لأهميتها الاستراتيجية.