أبو الفتوح: على معتصمي رابعة العدوية مراجعة خطابهم

بعد أعمال العنف التي وقعت في مصر بين مناصري الإخوان والشرطة، وجّه عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية نداء إلى المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالاحتكام إلى المنافسة السياسية، لأن الموضوع ليس معركة بين الإسلام والكفر، على حد تعبيره.

وقال أبو الفتوح في تسجيل مصور إن المعركة أو المنافسة التي يعيشها المعتصمون سياسية باميتاز، ويجب أن يظل رموز الإسلام محل اعتزاز وكذلك بالنسبة للرموز الوطنية.

وحث القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، مناصري الإخوان برابعة العدوية على ضرورة مراجعة خطابهم، وألا يسمحوا بتواجد شخص بينهم يحمل الخرطوش أو المولوتوف.

يذكر أن أبو الفتوح حمّل وزارة الداخلية مسؤولية قتل المؤيدين لجماعة الإخوان في الاشتباكات التي وقعت أمس السبت.