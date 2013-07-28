آشتون تبدأ اليوم ثاني زيارة لها لمصر منذ عزل مرسي

أعلن محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون تبدأ مساء اليوم الأحد زيارة للقاهرة.

وقال بيان صادر عن مكتب البرادعي إنه أجرى اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية الأميركي جون كيري وبآشتون.

وأضاف البيان أنه "على ضوء هذه الاتصالات تبدأ آشتون مساء اليوم زيارة إلى القاهرة تلتقي خلالها بالسيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية والمسؤولين المصريين. كما ستلتقي بعدد من القوى السياسية لبحث الأوضاع والتطورات على الساحة السياسية المصرية".

وأوضح البيان أن البرادعي بحث مع كيري وآشتون خلال الاتصالين "الأوضاع في مصر"، وأكد "حرص مصر وتمسكها بنبذ العنف والتوصل لحل سلمي للخروج من الأزمة الراهنة".

وأضاف البيان أن المسؤولين المصريين "سوف يقومون بتوضيح الموقف بالنسبة لما يجرى الإعداد له في المرحلة القادمة من خطوات لاستعادة الاستقرار والأمن في المجتمع المصري وحرصاً على إعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية التي حادت مصر عنها على مدى الشهور الماضية، وذلك في إطار خارطة المستقبل التي تم إعلانها في 3 يوليو/تموز الجاري".

وتابع البيان أنه "سيتم التأكيد كذلك على تمسك مصر بمراعاة حقوق المصريين جميعاً بصرف النظر عن انتماءاتهم، ومنها حق التظاهر السلمي لكافة المواطنين في إطار سيادة القانون".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن آشتون ستلتقي ممثلين عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وكذلك عن حركة تمرد ومنظمات المجتمع المدني.

يُذكر أن هذه الزيارة هي ثاني زيارة تقوم بها آشتون إلى مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الجاري. وكانت دعت أثناء وجودها في القاهرة في 17 يوليو/تموز الجاري الى إطلاق سراح مرسي.