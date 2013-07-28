الإخوان يقيمون حواجز حول رابعة العدوية لمنع اقتحامه

أفاد مراسل "العربية" بالقاهرة الأحد، بقيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بعمل حواجز حول ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، منعا لاقتحامه.

وتأتي تلك التطورات، بعد تصريح وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، بأن هناك تنسيقا مع قوات الجيش لفض اعتصام جماعة الإخوان.

وكانت وكالة رويترز ذكرت بأن الشرطة المصرية ستفض اعتصام الإخوان بميدان رابعة والنهضة قانونيا.

ووقعت أمس السبت اشتباكات بين مؤيدي الإخوان وقوات من الشرطة المصرية، استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع، والرصاص الحي والخرطوش، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف مؤيدي مرسي وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وحمّلت وزارة الداخلية المصرية الإخوان مسؤولية العنف الذي حصل أمس.