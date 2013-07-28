الإخوان‏..‏ والانتحار الجماعي‏!

حالة مرضية لا شك تعاني منها قيادة‏'‏ الاخوان‏'‏ التي تأخذ جماعتها الي انتحار جماعي بعد أن أثبتت أغلبية ساحقة للمرة الثانية في أقل من شهر ان هذه الجماعة لن تستطيع أن تنحر شعبا يرفض أن يكون قطيعا‏.‏

فلا يعي أعضاء هذه الجماعة الذين لا يشاركون في عنف يمارسه بعضهم, أو في التحريض عليه, إنهم يجنون علي تاريخ يمتد لأكثر من ثمانية عقود بصمتهم ويشاركون في حالة انتحار جماعي يفرضها عليهم أصحاب القرار في هذه الجماعة الآن. ولعل إحدي أكثر الظواهر المثيرة للدهشة في سلوك جماعة' الإخوان', التي بددت قيادتها فرصة تاريخية لها وأدخلت مصر في نفق مظلم, هو عدم وجود رجل رشيد أو عاقل أو شجاع بين قادة الصف الأول والثاني يقف متصديا للخيار البائس الذي فرضه أصحاب القرار فيها وهو إما نحر الشعب المصري أو الانتحار الجماعي.

وما التصعيد المستمر الذي يضع' الإخوان' في مواجهة الشعب, عبر ما يشبه إعلان الحرب علي المجتمع, إلا تعبير عن هذا الخيار المأساوي الذي لا يمكن أن ينتهي إلا بانتحار جماعي. فلم يحدث أن انتصر تنظيم مهما كانت قدراته وأمواله علي شعب بأكمله. والحال أنه في كل مظاهرة من المظاهرات المسلحة التي ينظمها بعض' الاخوان', ويحدث فيها اشتباك مع فئات مختلفة من المصريين أو مع الأمن, يفقدون جزءا من رصيدهم الذي نفذ تقريبا كما اتضح الجمعة الماضي. وفي كل مرة يتحرك مئات أو آلاف من' الإخوان' وأتباعهم بهدف إصابة القاهرة أو غيرها من المدن بالشلل, يحصل' الإخوان' علي مزيد من الاستياء والكراهية.والغريب أنهم يفعلون ذلك بإصرار شديد.

ولكن الأكثر إثارة للاستغراب هو الشلل الذي أصاب من يدركون فداحة الخطر المترتب علي وضع اعلان حرب علي شعبه, والصمت الذي نزل عليهم في وقت تشتد الحاجة إلي أن يرفعوا أصواتهم عالية لإنقاذ جماعتها حتي إن لم تكن مصلحة هذا الشعب تعنيهم. لقد عاشت جماعة' الإخوان' أكثر من ثمانية عقود تنتظر تحول ما اعتبرته محنة إلي منحة. والعجيب أنها حين جاءتها المنحة من حيث لم تكن تنتظر, وبسخاء شديد, أسرعت لتحويلها إلي أكبر محنة في تاريخها: محنة الانتحار الجماعي.

نقلاً عن الأهرام "المصرية".