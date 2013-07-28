الرئيس المصري يجتمع بمجلس الدفاع لبحث التطورات الأخيرة

بدأ اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، في قصر الاتحادية، لمناقشة الأوضاع الراهنة وسبل التعامل مع الأحداث.

وقالت الرئاسة، في بيان لها، إنه يُعقد الآن اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية وحضور كلٍ من الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس للعلاقات الدولية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب أول رئيس الوزراء وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية، والفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية.

وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، في تصريح لـ"بوابة الأهرام" إنه حتى الآن لا توجد قرارات، وقد يصدر بيان بعد الاجتماع بتفاصيل ما دار به.