السفارة الأميركية في القاهرة تعلن إغلاق أبوابها اليوم

أكد بيان على موقع السفارة الأميركية الإلكتروني أنه سيتم إغلاق السفارة الأميركية في القاهرة للجمهور اليوم الأحد 28 يوليو/تموز مع وقف تنفيذ الخدمات القنصلية العادية.

وأعرب البيان عن اعتذار السفارة لهذا الإغلاق، وطلب من المواطنين الأميركيين الذين لديهم مواعيد لخدمات المواطنين الأميركيين في ذلك اليوم، بأن تتم إعادة جدولة المواعيد.

وأوضح البيان أنه على سبيل الممارسة العامة، ينبغي على المواطنين الأميركيين تجنب المناطق التي قد تحدث فيها تجمعات كبيرة، لأن المظاهرات أو الأحداث التي يقصد منها أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى المواجهة، وربما تتصاعد إلى أعمال عنف.

وحثت السفارة الرعايا الأميركيين في مصر على رصد تقارير الأخبار المحلية، وتخطيط الأنشطة الخاصة بهم، وفقاً لهذه التقارير، وأشار البيان إلى أن السفارة تذكر المواطنين الأميركيين بضرورة مراجعة خطط أمنهم الشخصي، والبقاء في حالة تأهب لمحيطهم في جميع الأوقات في مصر.