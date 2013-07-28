هدوء حذر يخيم على ميادين التظاهر في القاهرة

أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة بأن ميدان التحرير يعيش حالة أمنية هادئة مقارنة بيوم الجمعة، الذي خرج فيه الشعب المصري لتفويض الجيش بمحاربة الإرهاب. وقالت "إن مدرعات الجيش موجودة بالميدان على جنبات الطرقات على معظم مداخل التحرير"، مشيرة إلى أن المدرعات لا تقف في عرض الشارع.

فيما يخيم الهدوء الحذر على ميادين التظاهر في العاصمة المصرية التي شهد بعضها أمس اشتباكات دامية أودت بحياة العشرات.

وأكدت دينا سالم أن اللجان الشعبية تشدد من الإجراءات الأمنية لعملية تأمين مداخل الميدان، مبينة وجود خيام متفرقة في الميادين، مع غياب أي فعاليات جماهيرية أو خطابات أو حشود من أي نوع.

وكشفت صحيفة "اليوم السابع" عن وصول ثلاث مدرعات تابعة للجيش إلى كوبري قصر النيل في القاهرة لمراقبة السيارات المتجهة إلى ميدان التحرير.

ودفع الهدوء المعتصمين إلى تنظيم مباراة كرة قدم أمام المنصة الرئيسية في الميدان بعد السحور.

أما في محيط قصر الاتحادية، فانخفض عدد المتطاهرين بعد السحور، وعادت الحركة المرورية الطبيعية في جميع الشوارع المؤدية إلى القصر.

من جانبه، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً طارئاً على وقع الاشتباكات التي باتت لا تنقطع عن الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة. وأفادت الأنباء بأن المجلس بحث الوضع السياسي والأمني في البلاد، واتفق على الطريقة التي سيتم بها فض اعتصامات الإخوان خلال الساعات القادمة.