مصرع شخص وإصابة آخر من مهاجمي قسم ثان العريش بسيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في الاشتباكات التي دارت في محيط قسم شرطة ثان العريش للمرة الثالثة مساء السبت، وقالت مصادر أمنية في الشرطة إن السيارة التي استخدمها المسلحون تمت السيطرة عليها ومحاصرتها حيث ألقى أحد المهاجمين مصرعه وأصيب آخر.

وأفادت المصادر الأمنية، بأنه تم إلقاء القبض على ثلاثة آخرين، حيث تمت إحالتهم إلى أجهزة التحقيق وتم نقل المصاب إلى مستتشفي العريش تحت حراسة أمنية مشددة، بحسب "بوابة الأخبار".

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 7 جهاديين بمنطقة المزارع جنوب العريش واثنين آخرين بمنطقة لحفن ليصل إجمالي المقبوض عليهم من الجهاديين 13 فردا، من بينهم المصاب.

وتشهد مدينة العريش في الآونة الأخيرة موجة عنف غير مسبوقة تقودها جماعات مسلحة، حيث تستهدف رجال الشرطة والجيش، وزادات وتيرة الهجمات بعد عزل الرئيس محمد مرسي من قبل القوات المسلحة المصرية.

وأمس السبت فوضت 60 قبيلة عربية بسيناء الجيش المصري، لمحاربة الجماعات الجهادية في سيناء، يأتي ذلك في وقت تستعد فيه القوات المسلحة لشن هجوم واسع النطاق على معاقل المسلحين ببعض مناطق شمال سيناء.