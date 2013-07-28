مواجهات بين الأهالي وأنصار الإخوان بحلوان جنوب القاهرة

اندلعت اشتباكات عنيفة، صاحبها تكسير للسيارات وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش، بين عدد من المنتمين لجماعة الإخوان والأهالي بمناطق متفرقة بحي حلوان جنوب القاهرة.

وقال شاهد عيان لـ"بوابة الأهرام" إن مسيرات انطلقت عقب الانتهاء من صلاة التراويح، في مناطق عديدة بحلوان، وأثناء سيرها بالشوارع وقعت اشتباكات بين المشاركين فيها والأهالي.

وتدور اشتباكات حاليًا بين الطرفين بعدة شوارع كبرى بوسط حلوان؛ من بينها شارعي عبدالرحمن وخسرو، وعلى أطراف الحي بمنطقة العزبة البحرية.

وقال أحد شهود العيان، ويقطن بمنطقة العزبة البحرية، إن مسيرة وصلت إلى منطقة العزبة منذ حوالي ساعة، وأثناء عبورها من شارع 11 حيث يقع نادي حلوان العام، والذي تتراص على سوره العديد من المقاهي، اشتبكت مع رواد تلك المقاهي، وتم تكسير عدد منها والإضرار بعدد من السيارات على جانبي الطريق.

وأضاف الشاهد: اشتبك الطرفان بعد ذلك وطالت الأضرار عددا من المنازل، وسمعت طلقات نارية في المكان، وتناقل الأهالي أنباء عن سقوط ضحايا.

ولفت الشاهد إلى وجود حالة من التوتر بين أهالي المنطقة، مما دعاهم إلى النزول أمام منازلهم وبحوزتهم عدد من الأسلحة البيضاء تأهبًا للدفاع عن منطقتهم، بحسب وصفه.

وأضاف أن عددا من تشكيلات الأمن المركزي نزلت إلى وسط حلوان، حيث تجري هناك اشتباكات مشابهة عند جامع المراغي ومحطة المترو وشارعي عبدالرحمن وشريف.