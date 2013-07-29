أبومازن يصل إلى القاهرة لمباحثات مع الرئيس المصري

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" بعد ظهر الاثنين 29 يوليو/تموز إلى القاهرة في زيارة قصيرة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تتعلق خصوصاً بالمصالحة الفلسطينية، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية إن الرئيس الفلسطيني سيلتقي خلال زيارة "سريعة" للبلاد "عدداً من المسؤولين على رأسهم عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لبحث قضايا ذات اهتمام مشترك خاصة قضية المصالحة الفلسطينية".

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة: "إننا لا نتدخل في الشأن المصري الداخلي وإنما يلتقي الرئيس عباس القيادات المصرية للحديث عن ثلاثة ملفات هي: عملية السلام وأحوال شعبنا في قطاع غزة وحركة المعابر".

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني قبل بدء المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين مساء الاثنين في واشنطن الاجتماعات الأولى في إطار مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.

وسيلتقي كبار المفاوضين من الجانبين وجهاً لوجه لوضع خطة لاستئناف المفاوضات، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس الأحد. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من موافقة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين بالتزامن مع إعادة إطلاق محادثات السلام بين الطرفين.