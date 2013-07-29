رغم تحذير الجيش.. الإخوان يتظاهرون أمام المقرات الأمنية

ذكرت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة، الاثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين تنوي تنظيم تظاهرات اليوم انطلاقا من ميدان رابعة العدوية صوب المقرات الأمنية، رغم تحذير الجيش المصري في بيانه الصادر من الاقتراب من المؤسسات العسكرية.



وقد جابت 4 مسيرات لأنصار الإخوان محيط رابعة العدوية وشارع النصر، وذلك بعد يوم واحد من سقوط عشرات القتلى في صفوف المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في اشتباكات مع الشرطة بجوار النصب التذكاري بشارع النصر.

ونفت وزارة الداخلية المصرية مسؤوليتها عن مصرع مؤيدي الرئيس المعزول، وحمّلت جماعة الإخوان المسلمين أحداث العنف التي وقعت بميدان رابعة العدوية، بينما ألقت قيادات الجماعة مسؤولية الدم المراق على رجال الشرطة.

وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن هناك تنسيقا مشتركا مع القوات المسلحة لفض اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية والنهضة بكافة الوسائل القانونية.

وفي غضون ذلك، أكدت جماعة الإخوان التزامها بالسلمية في تظاهراتها، مناشدة جميع المشاركين في التظاهرات السلمية بالاستمرار في السلمية، ومنع أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو أي من المسيحيين حتى وإن كانت لهم خيارات سياسية مختلفة.

وشددت الجماعة، في بيان رسمي لها مساء اليوم الأحد، على أن الخيار السلمي هو الخيار الصحيح المحقق لمصلحة الوطن والحفاظ على المطالب المشروعة وعلى المواطنين وعلى مؤسسات الدولة.

وفي الأثناء، نشبت اشتباكات بين الإخوان وبعض من أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مما أسفر عن عشرات الإصابات، معظمها برصاص الخرطوش.

واندلعت التصادمات بعيد انطلاق مسيرة للإخوان من مسجد الجندي، حيث تجمع عدد من الأهالي وأصحاب المحال أمام محالهم التجارية ومساكنهم لحمايتها خوفا من أحداث عنف من مسيرة الإخوان، فظن الإخوان أنهم يودون الاعتداء عليهم، ومن هنا وقعت الاشتباكات.