النيابة تأمر بضبط حجازي وحبس 72 متهما باشتباكات "النصر"

أمر النائب العام المستشار هشام بركات صباح اليوم الاثنين بحبس 72 متهما من معتصمي "رابعة العدوية" مرتكبي أعمال العنف والاشتباكات التي وقعت بطريق النصر بمدينة نصر والمشاركين فيها، لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري ىمعهم بمعرفة النيابة.. كما أمرت النيابة بتسليم طفل "حدث" كان من بين المتهمين إلى ذويه.

وأسند فريق المحققين في نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد البشلاوي ومحمد جمال وإبراهيم أبو عقل مديري النيابة، إلى المتهمين خلال التحقيقات، تهم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة، وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.

ومن جانبها، أمرت النيابة العامة، في تحقيقاتها التي تجري بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بضبط وإحضار الداعية صفوت حجازي، وذلك في ضوء ما كشفت عنه أقوال الشهود والمتهمين خلال تحقيقات النيابة، من قيامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.