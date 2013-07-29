طائرة للجيش تلقي بياناً لنبذ العنف على معتصمي "رابعة"

حلقت فجر، اليوم الاثنين، طائرة تابعة للجيش المصري فوق اعتصام رابعة العدوية، وألقت بياناً على المعتصمين بمحيط ميدان رابعة العدوية أكثر من مرة، واستقبلها المتظاهرون بهتافات مناهضة، و"بالروح بالدم نفديك يا إسلام".

ونص البيان جاء على النحو التالي:

"يا أبناء الوطن الشرفاء.. إن ما شاهدناه بالأمس يظهر أن هناك من يدفع أن تكون الفوضى هي قانون الشارع، ولا يفزعه قتل أو عنف أو حرق ممتلكات أو مرافق أو تعطيل سبل الحياة، وإن قواتكم المسلحة تعمل جاهدة لمنع ذلك "عنك وعن غيرك".

وتابع البيان: "نناشدك ألا تقترب من منشأة أو وحدة عسكرية، فلتساعدنا على الحفاظ على سلامتك ولا تجعل أحدا يتبعك غضبا بالعنف، أو بالتخريب دون داع وصوتك يكفي".

وقال البيان: "ندعو الجميع للتعاون والاستجابة لتعليمات عناصر القوات المسلحة، حرصا على أمن واستقرار البلاد، فاجعل صوتك هو فقط ما يعبر عنك.. لا عنف.. لا تخريب.. لا إراقة دماء".