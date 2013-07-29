لا تلوموا إلا أنفسكم

لا يلوم الإخوان إلا أنفسهم.. والمأساة أنهم لم يخسروا هم فقط، بل يحاولون أخذ المجتمع معهم للخلف، ويعرضونه لاستقطاب رهيب ربما يتحول إلى انشقاق أخطر.

لن يدرك الإخوان فداحة الجرم الذى ارتكبوه فى حق الدولة والمجتمع وأنفسهم إلا عندما يهدأون ويبدأون فى تقييم كامل التجربة، ولن يحدث ذلك ماداموا يصرون على أن الملايين التى خرجت فى 30 ينيو ثم فى 26 يوليو هى مجرد صور تليفزيونية خادعة صورها خالد يوسف، أو أنها فى أحسن الأحوال حشود بسيطة لمجموعة من الفلول والأقباط و«العساكر الميرى المرتدية زيا مدنيا».

لو أن الديمقراطية انتكست قليلا، فإن المتهم الرئيسى هو الإخوان ولا أحد غيرهم.

كان فى إمكان مرسى وجماعته أن يشرك القوى الوطنية معه فى تحمل مسئولية البلد.

البرادعى وصباحى وأبوالفتوح وعمرو موسى التقوا الرئيس السابق وعرضوا عليه بكل إخلاص المساعدة والمشاركة بأى صورة يراها، وبعدها بأيام فوجئوا بالإعلان الدستورى الكارثى فى نوفمبر الماضى، والرسالة الوحيدة التى وصلتهم من هذا الإعلان أن الجماعة قررت حكم البلد بمفردها وأنها لا تريد شريكا فى الحكم.

هل نلوم المعارضة أنها بدأت فى الاحتشاد ضد مرسى وقتها، أم نلوم الإخوان الذين أعطوا الفلول نافذة يدخلون منها ميادين الثورة؟. مرسى وجماعته هم الذين جعلوا شفيق وعكاشة وكل أعداء الثورة يقفون فى نفس الخندق مع البرادعى وصباحى وأبوالفتوح.

لو أن مرسى وجماعته استمعوا لصوت العقل ما كنا قد وصلنا إلى 30 يونيو.

منذ نهاية أبريل الماضى والمعارضة بأكملها تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وظلت تلح وتنادى بهذه الفكرة حتى 30 يونيو، لكن الجماعة يبدو أنها لم تعد تسمع إلا نفسها. لو أنها استجابت ما كنا قد وصلنا إلى هذا المأزق، ما كان الجيش قد ظهر فى الصورة أصلا.

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.. ومن قبيل الأمور الواضحة أن الإخوان لم يروا حقيقة الغضب الشعبى ضدهم، حتى هذه اللحظة.

كان أمامهم فرصة ذهبية طوال الوقت حتى مساء يوم 3 يوليو قبل إعلان بيان الجيش بعزل مرسى، لو أن أحدهم استمع لصوت العقل والواقع وتصرف بالحد الأدنى من المنطق ما كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة الملتبسة.

الشعب هو الذى تحرك ضد الإخوان يومى 30 يونيو و26 يوليو، وبعدها تحرك الجيش، ومن لا يرى هذه الصورة فهو منفصل عن الواقع، مع كل الاحترام للصناديق والشرعية، فالواقع الموجود على الأرض يقول إن هناك الإخوان المعتصمين وبعض أنصارهم والمتعاطفين معهم، ثم بقية الشعب أكمله.

كل مصر تقريبا صارت ضد الإخوان، ومن لا يصدق عليه أن ينزل الشارع ويسأل البسطاء، آراؤهم أشد تطرفا مما يعتقد كثيرون، وللأسف لا يرى الإخوان هذه الصورة.. لم يعد فى إمكان كثير من الإخوان السير فى الشوارع والمجاهرة بأنهم إخوان. بالطبع هذا أمر مؤسف ومزعج لكنه ذو دلالة خطيرة.

مرة أخرى هناك كثيرون تآمروا على الإخوان ــ وهذا من طبائع العمل السياسى ــ لكن أكبر متآمر على الإخوان كان هم الإخوان أنفسهم.

نقلاً عن صحيفة "الشروق"