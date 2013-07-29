مصر.. الإخوان يدعون لمحاصرة منشآت أمنية والداخلية تحذر

أفاد مراسل "العربية" بالقاهرة بأن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ينوون الانطلاق بمسيرتين الاثنين 29 يوليو/تموز بالنعوش، الأولى ستتجه إلى مقر "الحرس الجمهوري" والثانية ستتجه صوب مقر "الأمن الوطني" بوسط القاهرة.

وفي سياق متصل قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إنه في ظل توافر معلومات حول اعتزام عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين بمنطقة رابعة العدوية اقتحام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فإن وزارة الداخلية تحذر من مغبة الإقدام على مثل تلك التصرفات، أو أية محاولات للتعدي على منشآت الدولة، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

وأكد المصدر، في بيان الاثنين، أن الأجهزة الأمنية ستتصدى بكل القوة والحسم لتلك المحاولات، ولن تسمح بمثل تلك الممارسات التي تعد انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً لمصالح الشعب.

وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" قد أعلن عن فعاليات الاثنين، عن طريق مسيرات متعددة حاشدة بالنعوش إلى مديريات الأمن المختلفة في جميع المحافظات بعد صلاة العشاء لإدانة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وأضاف التحالف الوطني في بيان له، نشره حزب "الحرية والعدالة" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سيقام سرادق عزاء عند تقاطع شارع يوسف عباس مع طريق الأوتستراد بحي مدينة نصر بالقاهرة لاستقبال أهالي الشهداء العزاء من الشعب المصري ورموزه الوطنية وكل الشخصيات العامة في شهداء مجزرة المنصة والنصب التذكاري وذلك لمدة 3 أيام متتالية".

وأعلن التحالف الوطني عن مليونية "الشهداء" غدًا الثلاثاء، داعياً الشعب المصري العظيم وكل العائلات المصرية للنزول إلى الشوارع والميادين، قائلاً: "وسنعلن لاحقاً عن أماكن المسيرات والفعاليات الخاصة بالمليونية".