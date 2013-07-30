آشتون: مرسي بخير ويطلع على الصحف ويشاهد التلفزيون

قالت كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 30 يوليو/تموز، إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بخير ويطلع على الصحف ويتابع التلفزيون.

وكانت آشتون تتحدث مع الصحافيين عن اجتماعها مع مرسي في مكان مجهول ليل الاثنين. وأضافت: "حاولت التأكد من وصول معلومات مطمئنة عنه لعائلته".

وكشفت آشتون في لقاء خاص مع "العربية" أن لقائها بالرئيس محمد مرسي جاء لسببين: الأول للاطمئنان على حالته الصحية وهو بحالة جيدة، والثانية لأنها وجدت أنها كما تبادلت الرأي مع العديد من الناس لمعرفة آرائهم وجدت أنه من الضروري معرفة وجهة نظره هو أيضاً.

وقالت إنها رأت مرسي لمدة ساعتين ولكنها وعدته أن لا تفصح عن رأيه لأنه ليس لديه الفرصة للرد في حالة إذا أخطأت في قول رأيه، مشيرة إلى أنها أجرت محادثات صريحة.

خروج آمن لمرسي

ورفضت آشتون الإفصاح عن مضمون المحادثات مع مرسي، ونفت أن تكون قد عرضت عليه اقتراحاً لخروج آمن.

وقالت: "هو بخير، وقد أجرينا محادثات صريحة جداً وودية لمدة ساعتين. تحدثنا عن الحاجة إلى التقدم الى الأمام وتطرقنا الى تفاصيل كثيرة، ولكن لن أفصح عنها. ولكن قلت له إنني لن أمثل وجهة نظره لأنه لن يكون قادراً على تصحيحي".

وحول تقييمها للقائها بمرسي وهل سيطالب مؤيديه بإنهاء الاعتصام، قالت: "مرسي هو شخص مهم لإنهاء هذه الأزمة ولكني لم أقابله لإجباره على شيء، فقد كانت فرصة للتحاور معه، فأنا أعرفه جيداً لأني قابلته أكثر من مرة قبل ذلك".

إطلاق سراح السجناء السياسيين

ودعت آشتون إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وأضافت أنه "يجب السماح للأشخاص الذين يتمتعون بدور قيادي بممارسة دورهم"، رافضة التعليق على التهم التي وجهها القضاء المصري اليه.

وحول تقييمها للموقف أكدت أن ما هو مهم الآن هو بناء الثقة بين جمع الأطراف، وأن العملية السياسية تسير قدماً ولكن يجب أن تشترك جميع الأطراف فيها.

هذا وكانت أنباء قد وردت تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر رفضت اقتراحاً أوروبياً بخروج آمن للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وكررت الجماعة أمام مبعوثة الاتحاد الأوروبي ومسؤولة السياسة الخارجية فيه، كاثرين آشتون، المطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، كما توعدت الجماعة باستمرار الاحتجاجات إلى حين تحقيق مطالبها.

وكان قادة جماعة الإخوان قد طالبوا أنصارهم بالخروج في مسيرات تعزيزاً لمطالبهم.