الإخوان يستعدون لتظاهرات جديدة ضد المقرات الأمنية

دعت قيادات جماعة الإخوان أنصارها إلى الخروج في مسيرات اليوم في كافة محافظات مصر، لرفض ما وصفته بالانقلاب العسكري، يأتي ذلك بينما تواردت أنباء عن أن قراراً سيصدر خلال الساعات المقبلة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ومع إصرار جماعة الإخوان وأنصارها على اعتماد منهج التصعيد وتنظيم المسيرات باتجاه منشآت أمنية وقطع طرق رئيسية في القاهرة، تزداد لهجة القوات المسلحة إصراراً على عدم التهاون مع أي مساس بالمنشآت الحيوية في البلاد.

تحذيرات تصر الجماعة على تجاهلها على الأرض ونفي نيتها للعنف بالإعلام، ما دفع بقوات الأمن إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة وغيرها من مقرات مديريات الأمن في المحافظات المصرية بعد تنظيم مسيرات للجماعة وأنصارها باتجاهها.

كما فرضت قوات الأمن أيضاً طوقاً أمنياً حول قسم ثاني مدينة نصر بالقرب من مقر الأمن الوطني بعد انطلاق مسيرة من ميدان رابعة العدوية باتجاه المقر الأمني، وعززت عناصر من الأمن المركزي تواجدها في المنطقة تحسباً لقيام المتظاهرين بمحاولات اقتحام مبنى قسم الشرطة أو مقر الأمن الوطني.

وفي محافظة الجيزة، حيث اعتصام الجماعة في ميدان النهضة، قام المعتصمون بإغلاق البوابات الرئيسية لجامعة القاهرة بعشرات الكتل الحجرية ومئات الأجولة من الرمال بعد تشككهم في تواجد أفراد من الداخلية والجيش داخل الجامعة لمراقبة الاعتصام.

وضمن الإطار التصعيدي ذاته، دعت جماعة الإخوان أنصارها إلى تنظيم تظاهرات اليوم والنزول إلى الشوارع والميادين لرفض ما وصفته بالانقلاب العسكري.

تصعيد يأتي بالتزامن مع زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى القاهرة ولقائها بممثلين عن مختلف القوى السياسية، كما تواردت الأنباء عن نقلها في طائرة عسكرية للقاء الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبينما تزداد قيادات جماعة الإخوان إصراراً على مطالبها واعتصاماتها في ميادين ومناطق حيوية، يرى محللون أن ما يقوم به الإخوان يهدف إلى دفع عجلة المفاوضات على طريق الخروج الآمن لقيادات الجماعة، وهو ما عبرت قيادات ثورية شبابية لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي عن رفضها التام له، ما يزيد المشهد على الأرض تعقيداً وضبابية.

